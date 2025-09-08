俳優トム・ハンクスさんに功労賞を授与することにした米国陸軍士官学校「ウエストポイント」の同窓会が突然、授賞式を中止した。授賞式は25日に開かれる予定だった。米メディアでは過去の大統領選挙当時にバイデン前大統領を支持したハンクスさんの政治的性向が影響を及ぼしたという見方が出ている。ワシントンポスト（WP）はウエストポイント同窓会のマーク・ビガー会長が教職員にメールで「セイヤー賞」授賞式の中止を伝えたと6