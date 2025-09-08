「下町ハイボールフェス2025 in EBINA」を神奈川県海老名市・海老名中央公園にて、2025年9月13日(土)〜15日(月祝)の3日間開催します。 下町ハイボールフェス2025 in EBINA  開催日時： 9月13日(土)〜15日(月祝)開催場所： 海老名中央公園アクセス： JR上野駅公園口徒歩3分、各上野駅徒歩5〜10分参加費／チケット料金：入場無料 「下町ハイボールフェス2025 in EBINA」を神奈川県海老名市・海老名中央公