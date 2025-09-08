ニレコは、今回、5m程度の中長距離で、μmオーダーの高精度と800mm以上の測定範囲を両立した高精度レーザ計測器「BFSレーザ距離計測器」を開発しました。 ニレコ「BFSレーザ距離計測器」 ニレコは、今回、5m程度の中長距離で、μmオーダーの高精度と800mm以上の測定範囲を両立した高精度レーザ計測器「BFSレーザ距離計測器」を開発。 BFSレーザ距離計測器は、レーザを用いた一般的な距離計測器で用いられてい