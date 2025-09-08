人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえが、発売中の『ヤングガンガン』の表紙＆巻頭グラビアに登場した。アニメが放送中の『その着せ替え人形は恋をする』（着せ恋）とのコラボグラビアとなっている。【写真】パンツ丸見え！大胆ボディ強調伊織もえの『着せ恋』グラビアグラビアは『着せ恋』ヒロイン・喜多川海夢を再現したコスプレで、パンツが丸見えの下着姿や大胆ボディを強調した衣装を披露。刺激的なグラビア