JFA(日本サッカー協会)は8日、アメリカ代表との国際親善試合に臨む日本代表において、堂安律選手(フランクフルト)が所属クラブ事情のためチームを離脱することになりました。日本は日本時間7日に米・オークランド・コロシアムでメキシコ代表と親善試合を実施。「10番」を背負う堂安選手はスタメン出場で後半36分に退きました。試合は0-0のドローに終わっています。日本は2日空いて、日本時間10日に米・ロウアードットコムにてアメ