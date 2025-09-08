◇MLB ドジャース5-2オリオールズ(日本時間8日、オリオール・パーク)ドジャースのムーキー・ベッツ選手が、この日2本のホームランを放った大谷翔平選手をたたえました。大谷選手はこの試合で、先頭打者弾を含む2打席連続の第47&48号ホームランを記録。ベッツ選手も3回の第2打席、大谷選手の48号に続いて2者連続ホームランを放つなど、2安打2打点の活躍でチームの連敗ストップに貢献しました。試合後、「やっぱり翔平の存在は大