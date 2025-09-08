【ちいかわ うさぎUSBスタンドライト】 9月下旬 展開予定 タイトーは「ちいかわ うさぎ USBスタンドライト」を9月下旬から展開する。 本製品は「ちいかわ」に登場する「うさぎ」を先端に取り付けたUSBライト。台座とケーブルの脱着が可能で、「うさぎ」の目が光る。 (C)nagano / chiikawa committee