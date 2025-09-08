アサヒビールは８日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「全国のプロ野球ファンのみなさん、＃おつかれ生です今年は、阪神タイガースの湯浅京己選手から素晴らしい『おつかれ生です』をいただきました！みなさん、ぜひマルエフで乾杯しましょう！」と投稿し、リーグ優勝を祝福した。前夜、２年ぶり７度目のリーグ優勝を決めた阪神の祝勝会で、ビールかけの中締めのあいさつを務めたのが選手会副会長の湯浅。「皆さんおつかれ生