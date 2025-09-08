7月の日本の経常収支は6カ月連続で黒字となりましたが、黒字幅は前の年より2割近く縮小しました。【映像】7月の日本の経常収支が6カ月連続で黒字海外との総合的な取引を示す経常収支は、前の年の同じ月より6354億円黒字幅を縮小し、2兆6843億円の黒字でした。最近の経常収支の黒字の柱となっている第一次所得収支が4兆746億円の黒字となりましたが、円高を背景に海外の子会社からの配当金の受け取りが減少するなどしたため、黒