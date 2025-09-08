松江市の宿泊施設「サンラポーむらくも」と社会福祉法人「桑友（そうゆう）」が、松江ゆかりの作家・小泉八雲が好んだ英国の伝統的な菓子「プラム・プディング」を共同でつくり、商品化した。原料には島根県産の卵や牛乳を使用。誰もが作れるようレシピを公開し、松江の新たな名物になるよう盛り上げていきたい考えだ。（門脇統悟）プラム・プディングは、ドライフルーツやナッツ、香辛料をパン粉、卵、牛脂などと混ぜて蒸し焼