アメリカのトランプ大統領はガザ地区の停戦交渉をめぐり、イスラム組織ハマスに対し提示した条件を受け入れるよう求め、「最後の警告だ」と強調しました。【映像】攻撃を受けガザ地区のビルが倒壊する瞬間「ガザの問題はまもなく合意に達する。大変な問題だ」（トランプ大統領）トランプ大統領は7日、ガザ地区の停戦交渉をめぐり「非常に良い解決策が実現するかもしれない」と述べました。これに先立ちトランプ氏は、自身のS