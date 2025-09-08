タカラトミーは、ミニカーを使って遊ぶ玩具「グランドモールトミカビル」およそ4万点を回収すると発表しました。【写真を見る】「グランドモールトミカビル トミカ55周年記念特別仕様」約4万点を回収タカラトミーが発表イベントで子どもが指挟む事故2件…同様の報告12件自主回収の対象となるのは、今年7月に発売された「グランドモールトミカビル トミカ55周年記念特別仕様」です。日本だけでなく、台湾・香港・フィ