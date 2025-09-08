8日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」でパーソナリティーの上沼恵美子（70）が、共演の藤崎マーケット田崎佑一（44）のパパぶりを絶賛した。番組で田崎は最近、妻子とともに4泊5日で沖縄・宮古島旅行に行ったと報告。現地ではプールや海で遊び、子どもたちも大喜びだったという。食事も美味で、大満足だった田崎はホテルをチェックアウトする際、1年後の同じ時期にも宿泊を予約した。さらに2年後の結婚10周年には「ダイヤ