アピ（岐阜県岐阜市、野々垣孝彦社長＝写真）は5日、本社で記者会見を行い前期業績（2025年8月期、速報値）を発表した。売上高は624億3200万円（24・0％増）と過去最高額を更新。経常利益も増益を見込んでおり、三期連続で増収増益で着地した。主力の健食事業が前期比8・3％増（373億1800万円）と28億6700万円増収、医薬品事業は経腸栄養剤の受託が寄与し同比74・5％増（210億2600万円）で着地。機能性食品原料、蜂蜜、アグリビジ