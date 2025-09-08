X（旧Twitter）で話題になっているのは、早朝にお散歩に誘われたラブラドールレトリバーさんのリアクション。人間みたいな表情は記事執筆時点で8万回を超えて表示されており、「ほぼ人間で草」「かわいいｗ」などのコメントの他、5000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：午前5時30分→寝ている大型犬に『朝のお散歩に行くよ』と伝えた結果…犬とは思えない『まさかの態度』】 午前5時30分にお散歩に