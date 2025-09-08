【一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary】 2026年2月上旬 発売予定 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary」を2026年2月上旬に発売する。価格は1回790円。 本商品は、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の30周年を記念したハズレなしのキャラクターくじ。A賞からD賞までが既に公開さ