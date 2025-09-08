料理研究家の桜井奈々が7日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』での嬉しい発見を報告した。この日、桜井は「店内もしっかり混んでいた日曜日。笑そして色々買い忘れたまぁいいや」と日曜日に『コストコ』へ足を運んだことを報告。続けて、店内の変化について「入り口！会員証確認が人じゃなくなってたー！入り口の端末に会員証のバーコードタッチ！」と驚いた様子でつづった。また、商品にも変化があったと