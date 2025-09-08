タレントの小倉優子が7日に自身のアメブロを更新。次男が朝食作りに挑戦したことを明かした。この日、小倉は「今日もタンパク質をしっかりメニューです！」と報告し「よく作る手羽中をトースターで焼いてみました」「今日はステーキもありました 定番のお刺身も」と写真とともに夕食のメニューを紹介。「ステーキだと嬉しいみたいで、喜んでくれました」と子どもたちの反応を明かした。続けて更新したブログでは「朝ごはんにオリジ