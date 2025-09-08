北海道標茶町では半世紀以上の歴史を持つ秋の名物イベント「産業まつり」が開かれ、多くの人で賑わいました。標茶町の「産業まつり」は地元の食などを楽しむイベントで、２０２５年で５２回目です。会場では、防犯アプリをダウンロードした参加者がカプセルトイにチャレンジできるサービスが子どもたちに人気を集めていました。（参加した子ども）「うれしい」午後からは道警の音楽隊によるコンサートも開かれる