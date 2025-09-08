今年、５年に１度の国勢調査が行われるのに向けて、熊本市でオンライン国勢調査の体験会が開かれました。国勢調査は、日本に住むすべての人と世帯を対象とした最も重要な統計調査です。前々回の調査から、紙の調査票のほかインターネットでも回答できるようになりました。国勢調査は今年１０月１日時点で実施されます。