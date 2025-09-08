この漫画記事は、たぷりく(@taprikoo)さんの息子が小学校でトラブルに巻き込まれ、親子で乗り越えるお話。ある日、息子が「よその家の木を折った」と先生に決めつけられてしまいます。両親は校長先生へ相談し、父親も問題の木を確認に行きますが、そこで…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『息子が学校で冤罪に』をどうぞごらんください。 ©taprikoo