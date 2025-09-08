ミニプリウスなコンパクトカーにトヨタのハイブリッド専売コンパクトカーである「アクア」が、2025年9月1日に4年ぶりの大幅刷新を実施して発売されました。果たしてどのような変更がなされたのでしょうか。【画像】超カッコいい！ トヨタ新型「アクア」を画像で見る（66枚）今回の改良では、アクアブランドの“先進・上質”なイメージをより一層高めるため外観デザインを刷新するとともに基本性能を向上し、最新の安全装備、