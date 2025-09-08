◆プロボクシング▽東洋太平洋ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦石井武志―ジェイク・アンパロ（９日、東京・後楽園ホール）東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチの前日計量が８日、都内で行われ、２度目の防衛に臨む王者・石井武志（２５）＝大橋＝がリミットちょうどの４７・６キロ、挑戦者の同級８位ジェイク・アンパロ（２８）＝フィリピン＝がリミットより５００グラム軽い４７・１キロでクリアした