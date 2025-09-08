女優の高石あかりが８日、東京・ＮＨＫで９月２９日スタートの連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）の試写会に出席した。小泉八雲ことラフカディオ・ハーンと、妻の小泉セツの物語をモチーフにしたストーリー。撮影について高石は「数か月間、スタッフの皆さんやキャストの皆さんと一丸となって撮影してきた。この作品のことがとにかく好きで、こだわりを持って楽しんで撮影できたことがすごくうれしかったです」と