【資料】高松三越（高松市内町） 高松市内町にある高松三越は、サテライト店「三越坂出」の営業を、2026年2月28日（土）をもって終了すると発表しました。 三越坂出は1988年11月1日にオープン。ギフトを中心に販売していて、婦人服や食品なども扱っています。 営業終了の背景について高松三越は、町の変化とともに売り上げが減少していることや店舗の老朽化、また小型店の在り方が変化していることなどを挙げてい