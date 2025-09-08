時代は令和になりましたが、子どもを育てているとまだまだ「男の子だから」「女の子だから」という性別による子どもの育てやすさについて耳にすることがあります。今回の記事では、「男の子育児は大変そう」と言われることを嫌だなと思っているという投稿を紹介します。昔よりは少なくなったかもしれませんが、投稿者さんはまだまだこうした言葉を聞くことがあるようで…。 男の子を育てるのは大変？男の子育児へのネガティブ言