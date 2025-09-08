本格的な梨のシーズンに合わせ、鳥取県倉吉市駄経寺町のエースパックなしっこ館に、二十世紀梨を積み上げた高さ約３メートルの「梨タワー」がお目見えした。１５日まで展示される。円すい形で２０段あり、各段は今年収穫の県産二十世紀梨で埋め尽くされている。鳥取の秋の味覚をアピールしようと毎年、この時期に設置している。広島市から訪れた主婦（６３）は「並べられている梨の数がすごい」と驚き、「館内で試食した梨の