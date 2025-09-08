2025年8月「ゼロゼロ融資」利用後の倒産状況2025年8月の「ゼロゼロ融資（実質無利子・無担保融資）」利用後の倒産は、27件（前年同月比27.0％減）で、2024年6月から15カ月連続で前年同月を下回った。1-8月累計は276件（前年同期比34.1％減）で、同期間ではピークの2023年（445件）から37.9％減少し、2年連続で前年同期を下回った。 全国信用保証協会の「信用保証実績の推移」によると、代位弁済の件数も2025年3月から5カ月連続