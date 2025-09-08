2025年8月の 「物価高」倒産2025年8月の原材料高騰などに伴う「物価高」倒産は、55件（前年同月比14.5％増）だった。3カ月連続で前年同月を上回り、2025年1-8月累計は475件（前年同期比3.6％減）で、高止まりしている。負債総額は143億7,300万円（前年同月比5.8％減）で、3カ月ぶりに前年同月を下回った。だが、100億円超で推移している。米国との相互関税（トランプ関税）の発令で、先行きに不透明感が広がっている。内需型