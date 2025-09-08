2025年8月「負債1,000万円未満」倒産状況2025年8月の負債1,000万円未満の倒産は、件数が35件（前年同月比20.4％減）で、 2カ月連続で前年同月を下回った。3月の31件を底に、4月から7月まで前月を上回って推移していたが、8月は4カ月ぶりに30件台にとどまった。2025年1-8月累計は342件（前年同期比7.5％減）で、月平均42.7件で推移している。産業別では、10産業のうち、増加が運輸業、情報通信業の2産業で、減少が農・林・漁