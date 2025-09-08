2025年1-8月の「税金滞納」倒産状況2025年8月の「税金（社会保険料を含む）滞納」倒産は14件（前年同月比16.6％増）で2カ月連続で前年同月を上回った。1-8月累計は110件（前年同期比10.5％減）で、2016年以降の10年では2番目の高水準で推移している。8月の負債総額は32億2,800万円（前年同月比23.8％増）だった。1-8月累計は368億4,500万円（同32.7％減）と、4年ぶりに前年同期を下回った。これは、負債10億円以上が8件（前年