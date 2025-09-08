国民民主党静岡県連は9月8日までに、次期衆院選の静岡1区の候補者として、元アナウンサーの柴田将平さん（35）を擁立する方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。 柴田さんは、千葉県出身で法政大学人間環境学部卒業後、静岡県内の民放テレビ局にアナウンサーとして入社し、スポーツ中継の実況などを担当し2018年に退社しました。その後、eスポーツ実況者などとして活動していました。 国民民