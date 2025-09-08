日本維新の会に所属する３人の衆議院議員が離党届を提出しました。守島正衆議院議員議員（大阪２区）と斉木武志衆議院議員（比例・北陸信越）、阿部弘樹衆議院議員（比例・九州）の３人は８日、吉村代表宛てに離党届を提出し、藤田共同代表宛てに会派離党届を提出しました。このあと国会内で記者会見し、理由などを明らかにするとみられます。