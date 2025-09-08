上益城郡山都町で「八朔祭」が開催され、迫力ある大造り物が今年も街を練り歩きました。 八朔祭は、江戸時代中期に始まったおよそ２６０年の歴史のある祭りで、五穀豊穣の願いを込めて大造り物が街をを練り歩きます。 大造り物は、木材やすすきなどの自然の材料でできていて、各団体がおよそ２か月かけて制作。くまモンやイノシシ、竜と鬼など迫力ある１０基が練り歩き、集まった人たちは写真や動画を撮るなど祭りを楽しんで