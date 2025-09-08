プロ野球・阪神タイガースが2年ぶりのセ・リーグ優勝を果たし、大阪の百貨店では優勝記念セールが始まっています。きのう、阪神がリーグ優勝を決め、大阪駅前などでは号外が配られました。「球児監督ありがとうございます！」「このまま日本一いってもらいたい」警察が警戒するなか、道頓堀の戎橋周辺では29人が川に飛び込みましたが、けがをした人はいないということです。一夜明け、大阪の「阪神梅田本店」では優勝記念セールが