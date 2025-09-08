内閣府が８日発表した８月の景気ウォッチャー調査によると、小売店主らに聞いた「街角景気」を３か月前と比べた現状判断指数（ＤＩ、季節調整値）は４６・７で前月より１・５ポイント上昇した。上昇は４か月連続。ウォッチャーの見方による景気は「持ち直しの動きがみられる」とし、前月から維持した。先行きについては「価格上昇や米国の通商政策の影響を懸念しつつも、持ち直しの動きが続くとみられる」とした。