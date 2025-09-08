【モデルプレス＝2025/09/08】元AKB48の谷口めぐが、8日までに自身のInstagramを更新。夏の思い出として水着姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】元AKB48メンバー、美スタイル輝く水着姿◆谷口めぐ、水着姿の夏の思い出ショット公開谷口は「夏の思い出」として神奈川県にある大磯プリンスホテルでのホテルバケーションを報告。黒の水着姿でポニーテールにまとめたヘアスタイルで、海を背景にしたテラスでの美しいボ