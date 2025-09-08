「PlayCube」 TCL ELECTRONICSは、コンパクトなキューブ型で“ひねるだけ”で使えるポータブルプロジェクター「PlayCube」の先行販売を、クラウドファンディングサイトのGREEN FUNDINGにて、10月19日まで行なっている。数量限定で22％ OFFの87,990円で購入できるEarly Birdプラン、20％ OFFの89,990円で購入できるSuper Value Plusプランなどを用意している。製品は10月末以降順次発送。 外形寸法約96×