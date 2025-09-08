女優の来栖梨紗（32）が8日、自身のSNSを更新し、交通事故で怪我をしたと報告した。「ご報告」として「取り急ぎご報告いたします。来栖は先日交通事故で怪我をしてしまいました」と明かした。「数箇所の骨折となり、完全な日常生活に戻るには少し時間がかかりそうです」とした。予定されている舞台やイベントについては「専門家や団体とよく相談の上何としても出演するつもりです」とキッパリ。「どうぞ変わらぬ応援をい