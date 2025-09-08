大和コンピューターが大幅続落している。同社は前週末５日の取引終了後、２５年７月期の連結決算の発表にあわせて、２６年７月期の連結業績予想を開示した。営業利益予想は前期比５５．８％減の２億５２００万円となっており、減益計画を嫌気した売りが膨らんでいる。 中長期的な企業価値向上に向けた体制の充実を図る戦略的投資の計画を反映した。売上高予想は同微増の３２億５００万円とした。２５年７月期の