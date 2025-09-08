午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８９、値下がり銘柄数は３５５、変わらずは７２銘柄だった。業種別では３３業種全てで上昇。値上がり上位にその他製品、不動産、機械、電気機器、医薬品、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS