鴻池運輸が４日ぶりに反発。大和証券は５日、同社株の投資判断「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価を３３００円から３９００円に引き上げた。第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比３．５％増の６６億８４００万円と空港関連の費用下振れや鉄鋼事業の上振れなどで会社計画を超過し推移し、２６年３月通期の同利益も２３０億円と会社計画（２２０億円）を上回ると予想。２７年３月期