★出口調査＜３COINS＞★８月１日にオープン！日本最大級の３COINS＋plusイオンモールむさし村山店でお客さんに人気の理由を聞き込み！注目の新商品やこの時期役立つアイテムを調査！【出演者】小島奈津子 【ご協力いただいた店舗】３COINS＋plusイオンモールむさし村山店住所：東京都武蔵村山市 【今回ご紹介した商品】・ジャケットホルダー３３０円・ロール式あぶらとり紙３３０円（※セール価格）※一部の