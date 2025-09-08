★知って得する公共サービス★いま、行政主導のポイントサービスを紹介！【出演者】浦野モモ（日本テレビアナウンサー）・北斗晶・夏菜 ◾️今回ご紹介した自治体・足立区役所「食堂ソラノシタ」・練馬区役所「ねり丸直売所」・中野区役所「ナカノヤNYA cafe」 