アーセナルに所属するフランス代表DFウィリアン・サリバは、しばらく戦列を離れることになるようだ。7日、フランス紙『レキップ』が伝えている。サリバは8月31日に行われたプレミアリーグ第3節のリヴァプール戦（●0−1）に先発出場したものの、試合開始早々に自らピッチ状に倒れ込んで、5分で交代を余儀なくされた。試合後、アーセナルのミケル・アルテタ監督は本人の意思で出場させたものの、「ウォーミングアップ中に足首