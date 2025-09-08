フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i(イルマ アイ)」および「IQOS ILUMA(イルマ)」専用たばこスティック「TEREA」(テリア)の数量限定パッケージ「KIWAMIエディション」16銘柄を2025年9月3日より順次発売。「TEREA KIWAMI エディション」のパッケージ(画像はレギュラー)9月3日には「TEREA 数量限定品発表会」が開かれ、「TEREA」のプロダクトやコラボレーションデザインの概要が語られた。「IQOS ILUMA i」お