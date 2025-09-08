『Harper’s BAZAAR Thailand』の公式Xにて、Snow Manのコメント動画が公開された。Snow Manは8月23日にタイ・バンコクで開催された『Summer Sonic Bangkok 2025』に出演。圧巻のパフォーマンスを披露した。 【動画】キラキラタキシード衣装でタイ語で挨拶をするSnow Man／【画像】タイ・サマソニ集合ショット／向井康二＆佐久間大介＆ラウール＆阿部亮平のステージ衣装オフショット ■キラキラタキシ&#