氷川きよしが父と母との家族3人ショットを、9月6日の誕生日を迎えたタイミングで公開した。 【写真】氷川きよしが誕生日に披露した父と母との家族写真など ■9月6日に誕生日を迎えた報告と共に両親への感謝を綴った氷川 氷川は「9月6日は自分の命の誕生日。1977年48年前、父と母に産んでくれて育ててくれたことに感謝する日。強く健康に産んでくれてありがとう」と感謝のメッセージと共に「20年前に初めて父と母を東京の