９月８日午前１０時ごろ、北海道千歳市の交差点でバイクと乗用車が衝突する事故がありました。バイクを運転していた男性が頭部から出血するけがをして病院に搬送されました。 事故があったのは千歳市稲穂４丁目付近の交差点です。消防によりますと、午前１０時ごろ、バイクと乗用車が出合い頭に衝突し、バイクの３０代から４０代の男性が頭部から出血するけがをして病院に搬送されました。意識はあるということです。 現場は