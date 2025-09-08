8日14時現在の日経平均株価は前週末比640.52円（1.49％）高の4万3659.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1189、値下がりは355、変わらずは72と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を117.50円押し上げている。次いでＳＢＧ が76.98円、ファストリ が58.35円、東エレク が39.00円、ＴＤＫ が31.40円と続く。 マイナス寄与度は2.84円